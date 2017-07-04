Тегеран и Москва должны сотрудничать ради предотвращения интервенции США в Сирии

Тегерану и Москве следует усиливать сотрудничество для того, чтобы предотвратить незаконную интервенцию США в Сирии, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, слова которого приводит во вторник иранское "Фарс".

"Расширение координации между Ираном и Россией с целью пресечения незаконной интервенции США в Сирии и агрессии, направленной против территориальной целостности страны и ее национального суверенитета - это одна из неизбежных необходимостей на пути сотрудничества между Тегераном и Москвой", - сказал он в телефонном разговоре с российским коллегой Николаем Патрушевым.

По словам А. Шамхани, авантюризм США в Сирии может проложить путь к росту напряженности в регионе и усилению террористического фронта.