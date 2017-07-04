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Регион 04.07.2017 17:33

Тегеран и Москва должны сотрудничать ради предотвращения интервенции США в Сирии

Тегерану и Москве следует усиливать сотрудничество для того, чтобы предотвратить незаконную интервенцию США в Сирии, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, слова которого приводит во вторник иранское "Фарс".

"Расширение координации между Ираном и Россией с целью пресечения незаконной интервенции США в Сирии и агрессии, направленной против территориальной целостности страны и ее национального суверенитета - это одна из неизбежных необходимостей на пути сотрудничества между Тегераном и Москвой", - сказал он в телефонном разговоре с российским коллегой Николаем Патрушевым.

По словам А. Шамхани, авантюризм США в Сирии может проложить путь к росту напряженности в регионе и усилению террористического фронта.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, СИРИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]