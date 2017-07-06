Трамп: Польша и ее соседи не должны быть заложниками одного поставщика энергии

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Варшаве, что задача США - гарантировать Польше и прочим странам региона альтернативу в деле поставок энергии в эти государства.
"И мы привержены задаче обеспечить ваш доступ к альтернативному источнику энергии, чтобы Польша и ее соседи больше никогда не были заложниками одного-единственного поставщика энергии", - сказал Д.Трамп.
При этом президент выразил желание расширять партнерство со странами региона и укреплять экономические связи.
Он также назвал "невероятно успешным" саммит "Инициативы трех морей", в котором он принял участие.
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