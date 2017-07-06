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Дальнее зарубежье 06.07.2017 17:55

Трамп: Польша и ее соседи не должны быть заложниками одного поставщика энергии

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Варшаве, что задача США - гарантировать Польше и прочим странам региона альтернативу в деле поставок энергии в эти государства.

"И мы привержены задаче обеспечить ваш доступ к альтернативному источнику энергии, чтобы Польша и ее соседи больше никогда не были заложниками одного-единственного поставщика энергии", - сказал Д.Трамп.

При этом президент выразил желание расширять партнерство со странами региона и укреплять экономические связи.

Он также назвал "невероятно успешным" саммит "Инициативы трех морей", в котором он принял участие.

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Тэги: США, ТРАМП, ПОЛЬША, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]