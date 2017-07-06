Порядка 90 пассажиров рейса авиакомпании "Россия" более суток не могут вылететь в Москву из Парижа, уже дважды пройдя предполетные процедуры.
"Наш рейс 6638 должен был вылететь из Парижа в среду в 15.30 по местному времени, мы приехали, прошли все процедуры паспортного контроля, что заняло довольно много времени, потому что здесь в аэропорту огромные очереди. Но рейс все время переносили, в конце концов, около 19.00 нам сказали, что по техническим причинам вылет отменен, сказали забрать багаж и отправили в гостиницу", - сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" один из туристов.
Задержку, по его словам, объяснили техническими неполадками. В отеле туристам предоставили питание.
"Но выспаться не удалось, нам дали на это не больше двух часов, поскольку уже около 3 часов ночи мы были вынуждены покинуть отель. Время вылета было назначено на 6 утра, и мы снова проходили все процедуры регистрации, паспортного контроля. И сегодня снова вылет постоянно откладывается. Никакой четкой информации на месте нет, говорят о каких-то технических неполадках и никак не могут найти борт на замену или дать информацию о времени вылета, не дергая туристов каждые несколько часов", - пояснил он.
По его словам, пассажирам рейса опять предложили отправиться в отель, но многие отказались, поскольку устали и не готовы в третий раз несколько часов стоять в очередях и проходить паспортный контроль.
"О компенсации тоже пока ничего не говорят, предлагают обращаться в представительство авиакомпании в Москве", - отметил пассажир.
Среди пассажиров рейса есть туристы компании BSI Group. По словам представителя туроператора в Париже, вылета ждет группа из 88 человек.
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