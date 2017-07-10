ГТК в I полугодии увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 15%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в I-ом полугодии 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 148 млн 556,79 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-июне 2016 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 995 млн 379,27 тыс. манат. Таким образом, в первом полугодии 2017 года Госкомтаможня увеличила отчисления в госбюджет на 15,4%.
В I-ом полугодии 2017 года поступления в госбюджет по НДС составили 788 млн 440,53 тыс. манатов, акцизам – 32 млн 716,77 тыс. манатов, дорожному налогу - 15 млн 161,6 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 312 млн 237,89 тыс. манатов.
План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 250 млн манатов.
А.Азизов
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