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10.07.2017 16:10

Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии газифицировало 35 населенных пункта, отмечается в сообщении SOCAR.

«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 954,3 км новых газопроводов и отремонтировано 98,1 км газопроводов. В результате проведенных работ в республике в январе-июне газифицировано 35 населенных пунктов в Геранбойском, Агджабединском, Шекинском, Уджарском, Губинском, Гусарском, Огузском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Масаллинском районах Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг» и «Госпрограммы социально-экономического развития пригородов Баку на 2014-2016гг».

Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2016 году газифицировал 209 населенных пунктов.

Н.Аббасова

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Тэги: РЕГИОНЫ, ГАЗИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]