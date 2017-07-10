Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии газифицировало 35 населенных пункта, отмечается в сообщении SOCAR.

«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 954,3 км новых газопроводов и отремонтировано 98,1 км газопроводов. В результате проведенных работ в республике в январе-июне газифицировано 35 населенных пунктов в Геранбойском, Агджабединском, Шекинском, Уджарском, Губинском, Гусарском, Огузском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Масаллинском районах Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг» и «Госпрограммы социально-экономического развития пригородов Баку на 2014-2016гг».

Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2016 году газифицировал 209 населенных пунктов.

Н.Аббасова