Нефть перешла к снижению из-за опасений перепроизводства, Brent выше $46,5 за баррель

Нефть в ходе торгов во вторник перешла от роста к снижению, ведущие инвестбанки продолжают ухудшать прогнозы нефтяных цен из-за опасений избыточного предложения.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:40уменьшилась на 32 цента (0,68%) - до $46,56 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на $0,25 (0,56%) - до $44,15 за баррель.
По мнению аналитиков Goldman Sachs Дэмьена Курвалина и Джеффри Карри, цены на нефть могут снова опуститься ниже $40 за баррель, если ОПЕК "не сможет повергнуть нефтяной рынок в шок и трепет" за счет дополнительных мер ограничения производства.
Эксперты Barclays ухудшили прогноз цены нефти Brent на 2020 год с $82 до $52 за баррель. Вместе с тем они ожидают восстановления рынка в 2021-2025 годах, к концу этого периода Brent может подорожать до $70 за баррель.
"Мы пересмотрели краткосрочные и среднесрочные прогнозы, и наши оценки на 2018-2020 годы теперь ниже консенсуса", - говорится в обзоре аналитиков Barclays. Эксперты не ожидают столь существенного дефицита предложения нефти, как в других инвестбанках, и полагают, что сланцевая нефть в значительной степени восполнит этот дефицит даже при сохранении довольно низких цен.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в обнародованном во вторник докладе прогнозирует существенный рост инвестиций в разработку сланцевых месторождений, в том числе на 53% в США в 2017 году.
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