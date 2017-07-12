Путин надеется, что Всемирный конгресс русской прессы даст старт востребованным временем проектам

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIX Всемирного конгресса русской прессы, проходящего в этом году в Белоруссии, сообщает в среду сайт Кремля.
"Ваши традиционные встречи по праву считаются одним из главных событий в русскоязычном медиапространстве, во всём Русском мире. На протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы объединяет руководителей печатных изданий, наших соотечественников за рубежом - всех, кому дороги русский язык и культура, кто искренне интересуется историей и жизнью нашей страны", - говорится в приветствии главы государства.
"В ходе нынешнего форума, который проходит на гостеприимной белорусской земле, вы сможете вновь встретиться с коллегами и друзьями, обменяться опытом журналистской работы, обсудить актуальные профессиональные проблемы", - добавил президент РФ.
В.Путин отметил, что участники конгресса хорошо понимают огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал СМИ, их особую ответственность за честное и непредвзятое отражение происходящих на планете событий".
Президент РФ выразил убеждение, что Конгресс пройдёт в творческом, деловом ключе, даст старт новым, содержательным, востребованным временем проектам и будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества.
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