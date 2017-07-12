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СНГ 12.07.2017 13:27

Путин надеется, что Всемирный конгресс русской прессы даст старт востребованным временем проектам

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIX Всемирного конгресса русской прессы, проходящего в этом году в Белоруссии, сообщает в среду сайт Кремля.

"Ваши традиционные встречи по праву считаются одним из главных событий в русскоязычном медиапространстве, во всём Русском мире. На протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы объединяет руководителей печатных изданий, наших соотечественников за рубежом - всех, кому дороги русский язык и культура, кто искренне интересуется историей и жизнью нашей страны", - говорится в приветствии главы государства.

"В ходе нынешнего форума, который проходит на гостеприимной белорусской земле, вы сможете вновь встретиться с коллегами и друзьями, обменяться опытом журналистской работы, обсудить актуальные профессиональные проблемы", - добавил президент РФ.

В.Путин отметил, что участники конгресса хорошо понимают огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал СМИ, их особую ответственность за честное и непредвзятое отражение происходящих на планете событий".

Президент РФ выразил убеждение, что Конгресс пройдёт в творческом, деловом ключе, даст старт новым, содержательным, востребованным временем проектам и будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕССА, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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