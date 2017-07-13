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Дальнее зарубежье 13.07.2017 13:44

Руководители ЕС призвали Киев избегать внутренних конфликтов и бороться с коррупцией

Украина сильна перед внешними угрозами, однако внутренние проблемы представляют для нее опасность, считает президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Сегодня мы четко видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы очень сильны. Но вы можете получить поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов", - сказал Д.Туск в ходе саммита Украина-ЕС в четверг в Киеве.

Со своей стороны президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что доволен прогрессом взаимоотношений Европейского Союза и Украины.

"Я хотел бы сказать, что действительно доволен тем прогрессом, которого мы достигли вместе. И я могу сказать, что мы все сделали, чтобы предоставить свободный доступ (гражданам Украины в ЕС - ИФ) без виз", - сказал он.

Он также подчеркивает необходимость интенсификации противодействия коррупции в Украине. "Тема коррупции - это тема, которая является важной для граждан и соответствующим образом нужно это интенсифицировать, это всегда нужно делать против коррупции. ... Таким образом, нужно независимо от имплементации и другого, я считаю, ускорить и интенсифицировать (борьбу с коррупцией - ИФ)", - сказал он.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил: "Формула имплементации Соглашения об ассоциации, наш путь в Евросоюз, становится директивой для украинской власти и украинского общества". Наша стратегическая задача - утверждение Украины как успешного европейского государства с крепкими государственными институтами и конкурентной экономикой, интегрированной в европейскую", - сказал президент.

Президент Украины также отметил необходимость отмены платы за роуминг, "чтобы в Украину пришли большие инвестиции и новые технологии, чтобы обеспечить рывок в человеческих контактах за счет, в том числе, например, отмены тарифов на роуминг международной связи.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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