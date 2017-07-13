Руководители ЕС призвали Киев избегать внутренних конфликтов и бороться с коррупцией

Украина сильна перед внешними угрозами, однако внутренние проблемы представляют для нее опасность, считает президент Европейского Совета Дональд Туск.
"Сегодня мы четко видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы очень сильны. Но вы можете получить поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов", - сказал Д.Туск в ходе саммита Украина-ЕС в четверг в Киеве.
Со своей стороны президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что доволен прогрессом взаимоотношений Европейского Союза и Украины.
"Я хотел бы сказать, что действительно доволен тем прогрессом, которого мы достигли вместе. И я могу сказать, что мы все сделали, чтобы предоставить свободный доступ (гражданам Украины в ЕС - ИФ) без виз", - сказал он.
Он также подчеркивает необходимость интенсификации противодействия коррупции в Украине. "Тема коррупции - это тема, которая является важной для граждан и соответствующим образом нужно это интенсифицировать, это всегда нужно делать против коррупции. ... Таким образом, нужно независимо от имплементации и другого, я считаю, ускорить и интенсифицировать (борьбу с коррупцией - ИФ)", - сказал он.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил: "Формула имплементации Соглашения об ассоциации, наш путь в Евросоюз, становится директивой для украинской власти и украинского общества". Наша стратегическая задача - утверждение Украины как успешного европейского государства с крепкими государственными институтами и конкурентной экономикой, интегрированной в европейскую", - сказал президент.
Президент Украины также отметил необходимость отмены платы за роуминг, "чтобы в Украину пришли большие инвестиции и новые технологии, чтобы обеспечить рывок в человеческих контактах за счет, в том числе, например, отмены тарифов на роуминг международной связи.
Назарбаев: Мы докажем миру эффективность ЕАЭС
Завотделом Администрации президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»
Встречи Азербайджана и Армении по Карабаху должны стать регулярными - французский дипломат
ВТБ не исключает изменений в структуре акционеров азербайджанской "дочки"
Bank BTB сократил в I полугодии обязательства перед ЦБ на 2%
Добыча нефти странами ОПЕК в июне выросла на 340 тыс. б/с - до 32,6 млн б/с - рекордный уровень с начала года - МЭА
Глава ОКР считает заслуженными все награды российских спортсменов на Олимпиаде в Рио
В Азербайджане запрещена реклама искусственного оплодотворения и прерывания беременности
Международный фестиваль долмы пройдет в выходные на севере Азербайджана
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку состоялось представление трех российских вузов
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»