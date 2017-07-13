Грузия имеет право самостоятельно определять уровень отношений с Россией - посол США

Грузия имеет суверенное право вести диалог с Россией для урегулирования двусторонних отношений, заявил посол США в республике Ян Келли, отвечая в четверг на вопрос журналистов о возможности контактов Тбилиси и Москвы на парламентском уровне.

"Что касается отношений с Россией на более высоком уровне, то для этого было бы лучше сначала нормализовать эти отношения, исключить проблему границ, которая, как и другие, препятствуют свободному передвижению людей", - сказал Я.Келли.

Он подчеркнул, что "Грузия имеет суверенное право определять отношения с другими странами".