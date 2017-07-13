Грузия имеет право самостоятельно определять уровень отношений с Россией - посол США

Грузия имеет суверенное право вести диалог с Россией для урегулирования двусторонних отношений, заявил посол США в республике Ян Келли, отвечая в четверг на вопрос журналистов о возможности контактов Тбилиси и Москвы на парламентском уровне.
"Что касается отношений с Россией на более высоком уровне, то для этого было бы лучше сначала нормализовать эти отношения, исключить проблему границ, которая, как и другие, препятствуют свободному передвижению людей", - сказал Я.Келли.
Он подчеркнул, что "Грузия имеет суверенное право определять отношения с другими странами".
Назарбаев: Мы докажем миру эффективность ЕАЭС
Завотделом Администрации президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»
Встречи Азербайджана и Армении по Карабаху должны стать регулярными - французский дипломат
ВТБ не исключает изменений в структуре акционеров азербайджанской "дочки"
Bank BTB сократил в I полугодии обязательства перед ЦБ на 2%
Добыча нефти странами ОПЕК в июне выросла на 340 тыс. б/с - до 32,6 млн б/с - рекордный уровень с начала года - МЭА
Глава ОКР считает заслуженными все награды российских спортсменов на Олимпиаде в Рио
В Азербайджане запрещена реклама искусственного оплодотворения и прерывания беременности
Международный фестиваль долмы пройдет в выходные на севере Азербайджана
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку состоялось представление трех российских вузов
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»