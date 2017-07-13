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Регион 13.07.2017 13:57

Грузия имеет право самостоятельно определять уровень отношений с Россией - посол США

Грузия имеет суверенное право вести диалог с Россией для урегулирования двусторонних отношений, заявил посол США в республике Ян Келли, отвечая в четверг на вопрос журналистов о возможности контактов Тбилиси и Москвы на парламентском уровне.

"Что касается отношений с Россией на более высоком уровне, то для этого было бы лучше сначала нормализовать эти отношения, исключить проблему границ, которая, как и другие, препятствуют свободному передвижению людей", - сказал Я.Келли.

Он подчеркнул, что "Грузия имеет суверенное право определять отношения с другими странами".

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]