Глава МИД Украины объяснил депутатам, что введение виз с РФ не даст нужного эффекта и только создаст проблемы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что введение визового режима с Российской Федерацией создаст значительные проблемы, поэтому решение о снятии биометрических данных при пересечении украинской границы для иностранных граждан является оптимальным.
"Простое введение виз... оно не даст нам того эффекта, к которому мы стремимся. Наоборот: это создаст значительные проблемы в контексте того, что Россия этими проблемами воспользуется для того, чтобы проводить как провокации, так и сознательную политику ограничений для граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории, на территории оккупированного Крыма, приезжать на территорию Украины", - сказал министр в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
П.Климкин напомнил, что Советом национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о создании системы, которая предусматривает снятие биометрических данных с иностранных граждан и лиц без гражданства при въезде в Украину.
"На основе детального анализа было принято такое решение, и мы считаем, что это решение является оптимальным и такое решение поддерживается нашими друзьями и партнерами", - добавил дипломат.
Министр уточнил, что утвержденная СНБО система будет вводиться постепенно.
Как сообщалось, 10 июля 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов проинформировал, что Совет принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.
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