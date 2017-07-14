Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9409 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4767

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 34° Завтра 22° 31° 16 Июл 23° 32° 17 Июл 23° 32°

Финансы 14.07.2017 18:36

ЦБ РФ хочет проверить минимум 70% банковских активов

ЦБ РФ поставил перед собой задачу проверить минимум 70% банковских активов, заявила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах Международного финансового конгресса.

"По многим кредитным организациям, если говорить о так называемых малых и средних банках, уже есть понимание качества. Сейчас, если мерить среднюю температуру по больнице, если мы возьмём ещё и системно значимые банки, наверное, этот уровень где-то от 60% до 80%", - сказала она.

"В идеале, конечно, 100% активов должны быть понятны, прозрачны и изучены куратором и другими сотрудниками. Это ключевой показатель эффективности сотрудников надзорного блока, если 70% активов рассмотрены и понятны надзору, и оценка, которая отражена в балансе, либо подтверждена надзором, либо высказано суждение", - добавила О.Полякова.

ЦБ в мае этого года увеличил максимальный срок проведения проверок кредитных организаций, в частности, для системно значимых банков он вырос до 180 с 90 рабочих дней.

Если надзорный блок ЦБ будет стремиться к выполнению этого показателя силами дистанционного надзора, то количество инспекционных проверок, их объёмы и продолжительность будут сокращаться, сказала О.Полякова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ, НАДЗОР


Похожие новости


Банки в Азербайджане в январе-мае сократили активы на 4,3%, увеличили капитализацию на 44,5% Банки в Азербайджане в январе-апреле сократили активы на 2%, увеличили капитализацию на 44% Банки в Азербайджане в I квартале сократили активы на 5% Президент Алиев утвердил порядок передачи токсичных активов неплатежеспособных банков Банки в Азербайджане в январе-феврале 2017г сократили активы на 3% Банки в Азербайджане в январе 2017г увеличили активы на 3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]