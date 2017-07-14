ЦБ РФ хочет проверить минимум 70% банковских активов

ЦБ РФ поставил перед собой задачу проверить минимум 70% банковских активов, заявила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах Международного финансового конгресса.

"По многим кредитным организациям, если говорить о так называемых малых и средних банках, уже есть понимание качества. Сейчас, если мерить среднюю температуру по больнице, если мы возьмём ещё и системно значимые банки, наверное, этот уровень где-то от 60% до 80%", - сказала она.

"В идеале, конечно, 100% активов должны быть понятны, прозрачны и изучены куратором и другими сотрудниками. Это ключевой показатель эффективности сотрудников надзорного блока, если 70% активов рассмотрены и понятны надзору, и оценка, которая отражена в балансе, либо подтверждена надзором, либо высказано суждение", - добавила О.Полякова.

ЦБ в мае этого года увеличил максимальный срок проведения проверок кредитных организаций, в частности, для системно значимых банков он вырос до 180 с 90 рабочих дней.

Если надзорный блок ЦБ будет стремиться к выполнению этого показателя силами дистанционного надзора, то количество инспекционных проверок, их объёмы и продолжительность будут сокращаться, сказала О.Полякова.