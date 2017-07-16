Две трети американцев сочли неуместным стремление Трампа раздобыть компромат на Клинтон в ходе предвыборной кампании - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа на сегодняшний день составляет 36%, свидетельствуют опубликованные воскресенье данные совместного опроса, подготовленного ABC News и Washington Post.
Отмечается, что это наиболее низкий показатель за последние 70 лет для глав американской администрации, проработавших на своем посту шесть месяцев.
Неодобрение работой Д.Трампа выразили 58% респондентов.
Таким образом, уровень поддержки Д.Трампа опустился еще на 6 п.п. по сравнению с рейтингом, подготовленным к его 100 дням президентства.
Столько низкий показатель, отмечается в сообщениях, был лишь у президента Джеральда Форда в феврале 1975 года, спустя шесть месяцев его работы.
Показатели президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего спустя полгода работы были на отметке в 59%.
Кроме того, 63% респондентов назвали неуместными действия Д.Трампа, нацеленные на то, чтобы получить компромат на Хиллари Клинтон, подразумевая встречу сына американского президента с российским адвокатом.
Еще 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов, а 67% - что команда Д.Трампа помогала ей в этом.
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