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Дальнее зарубежье 16.07.2017 15:08

Две трети американцев сочли неуместным стремление Трампа раздобыть компромат на Клинтон в ходе предвыборной кампании - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа на сегодняшний день составляет 36%, свидетельствуют опубликованные воскресенье данные совместного опроса, подготовленного ABC News и Washington Post.

Отмечается, что это наиболее низкий показатель за последние 70 лет для глав американской администрации, проработавших на своем посту шесть месяцев.

Неодобрение работой Д.Трампа выразили 58% респондентов.

Таким образом, уровень поддержки Д.Трампа опустился еще на 6 п.п. по сравнению с рейтингом, подготовленным к его 100 дням президентства.

Столько низкий показатель, отмечается в сообщениях, был лишь у президента Джеральда Форда в феврале 1975 года, спустя шесть месяцев его работы.

Показатели президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего спустя полгода работы были на отметке в 59%.

Кроме того, 63% респондентов назвали неуместными действия Д.Трампа, нацеленные на то, чтобы получить компромат на Хиллари Клинтон, подразумевая встречу сына американского президента с российским адвокатом.

Еще 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов, а 67% - что команда Д.Трампа помогала ей в этом.

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Тэги: США, ТРАМП, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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