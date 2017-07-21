Гостиничная сеть Hilton планирует построить свой отель на территории аэропорта "Жуковский", соответствующее соглашение было подписано в рамках деловой программы авиасалона "МАКС-2017", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.



"К концу 2018 года здесь (в "Жуковском", - ИФ) планируется построить комфортабельный трех-, четырехэтажный гостиничный комплекс на 150-170 номеров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.



В границах аэропорта хотят разместить отель одного из двух брэндов сети - Hilton Garden Inn или Hampton by Hilton.



В церемонии подписания соглашения, предусматривающего строительство отеля, приняли участие генеральный директор управляющей компании аэропорта АО "Рампорт Аэро" Томас Вайшвила и руководитель полномочного представителя сети отелей Hilton в России, ООО "Управляющая компания Сити 50", Ольга Чавтараева. От правительства Московской области присутствовали министр имущественных отношений Андрей Аверкиев и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.