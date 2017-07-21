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Туризм 21.07.2017 18:20

Hilton планирует построить отель у аэропорта "Жуковский" к 2019 году

Гостиничная сеть Hilton планирует построить свой отель на территории аэропорта "Жуковский", соответствующее соглашение было подписано в рамках деловой программы авиасалона "МАКС-2017", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

"К концу 2018 года здесь (в "Жуковском", - ИФ) планируется построить комфортабельный трех-, четырехэтажный гостиничный комплекс на 150-170 номеров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В границах аэропорта хотят разместить отель одного из двух брэндов сети - Hilton Garden Inn или Hampton by Hilton.

В церемонии подписания соглашения, предусматривающего строительство отеля, приняли участие генеральный директор управляющей компании аэропорта АО "Рампорт Аэро" Томас Вайшвила и руководитель полномочного представителя сети отелей Hilton в России, ООО "Управляющая компания Сити 50", Ольга Чавтараева. От правительства Московской области присутствовали министр имущественных отношений Андрей Аверкиев и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, АЭРОПОРТ, ОТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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