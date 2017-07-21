Поражения на линии фронта будут и далее обострять глубокие противоречия между оккупационными войсками из Армении и армянами Нагорно-карабахского региона Азербайджана

Разногласия между армянами, живущими в Нагорном Карабахе и в Армении, выливающиеся в вооруженные столкновения, говорят о том, что жителей этого азербайджанского региона заставляют под дулом автоматов «одобрять» политику Еревана о якобы стремлении отделиться от Азербайджана, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» политолог Фуад Ахундов.

Согласно сообщениям в соцсетях, в воинских частях ВС Армении, находящихся на оккупированных азербайджанских территориях, все чаще имеют место конфликты с перестрелками и избиениями между военнослужащими, призванными в Армении и Нагорном Карабахе.

«Возможно, причины драк были бытовыми, но они в очередной раз обнажают те глубинные противоречия между армянами из Армении и жителями Нагорного Карабаха, которые наблюдаются на протяжении десятков лет. Фактически жителей Нагорного Карабаха под страхом смерти, буквально под дулами автоматов заставляют следовать преступной оккупационной политике руководства Армении. Но и это уже удается с трудом», - отметил Ф.Ахундов.

По его словам, эти события подтверждают очевидность исследований крупнейших советских и мировых ученых о том, что следует разделять народ хаи, населявших исторически Малую Азию, и другие народности, которые жили на Кавказе, Дону и Причерноморье с армяно-григорианским вероисповеданием.

«Исторически известно, что армяне – это не народ, а объединенные общей верой представители разных этнических групп, включающих хаев, тюрков-кыпчаков, удинов и прочих. После присоединения Албанской церкви к Армянской церкви Эчмиадзину в XIX веке процесс ассимиляции этих народностей еще более ускорился, сопровождаясь массовыми фальсификациями исторических документов. И сейчас отдельные армянские деятели, такие как Артур Агаджанов и Эдуард Вартанов, подробно исследуя свои корни и наследие, понимают, что вовсе не являются хаями, а относятся к другим народностям. Постепенно эта идея находит отражение и среди населения Нагорного Карабаха, которое как раз в большинстве не относится к хаям, а является предками проживавших на этих территориях народностей, исповедовавших христианство. Но именно политика фальсификации официального Еревана привела к тому, что все народности, исповедавшие армяно-григорианскую ветвь христианства, насильно записали в армян», - сказал Ф.Ахундов.

«Но никакие фальсификации не могут скрыть все противоречия и ненависть армян из Армении к жителям Нагорного Карабаха, которых они называют «шортвацами», то есть перевертышами. Именно поэтому первый президент Армении Левон Тер-Петросян называл Роберта Кочаряна албанцем, а нынешнего президента Сержа Саргсяна - татаро-монголом. Еще с советских времен жители Армянской ССР крайне неуважительно относились к армянам Нагорно-Карабахской автономной республики Азербайджана, считая, что последние не являются армянами по национальности. И такая сегрегация сохраняется и по сей день, что и вызывает конфликты, которые с каждым поражением армянской армии на фронтах будут учащаться с нарастающей остротой. Но преступный режим в Ереване готов на любое насилие, лишь бы продолжать свою оккупационную политику, хотя пора уже понять, что долго народ под дулом автомата держать не удастся. Армяне, живущие за пределами региона, неоднократно подчеркивали, что их родственники в Нагорном Карабахе не считаются себя хаями и хотят мирно жить на азербайджанской земле, но бояться оккупационных властей, хорошо зная их террористические методы», - подчеркнул Ф.Ахундов.



А.Азизов