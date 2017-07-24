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24.07.2017 18:26

Литургия в Гандзаре вызвана испугом официального Еревана, заявил Фуад Ахундов

Торжественная литургия по поводу 777-летия освящения церкви Св. Иоанна Крестителя в монастырском комплексе Гандзасар является неудачной попыткой взять под контроль ситуацию, когда армяне во всем мире в массовом порядке заявляют, что не являются хаями, как большинство населения Хаястана (Армении), заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» политолог Фуад Ахундов.

«Ведь это не круглая дата, чтобы так помпезно отмечать ее. Но цель очевидна – этим шагом армянские оккупанты пытаются представить «единство» армян, живущих в Армении и Нагорном Карабахе на фоне заявлений о необходимости разделения народа хаев и других народов, последователей армяно-григорианской церкви, так напугавших официальный Ереван. Причем эти заявления начинают носить массовый характер. Уже несколько армян за пределами Нагорного Карабаха, в том числе Артур Агаджанов и Филипп Экозъянц выступили с заявлениями, а Эдуард Вартанов публикует масштабные исследования о том, что необходимо разделять хаев и тюрков-кипчаков, исповедующих армяно-григорианское течение. Раньше за такие исследования целый ряд ученых были расстреляны при Анастасе Микояне, и народ, проживающий в Карабахе, Северном Кавказе и Дону заставляли говорить на правильном армянском языке. Но сейчас расстрелять можно только лишь в Нагорном Карабахе. В России уже иные цивильные порядке, нежели при Сталине и Микояне, не говоря уже о других странах. Поэтому приходится выдумывать поводы для мероприятий, демонстрирующих показное «единство». Ведь это не Академия наук Азербайджана говорит о том, что далеко не все армяне – хаи, а сами же армяне начинают искать свои корни и понимать ложность постулатов армянской историографии. Кроме того, кровавые стычки между военными из Армении и призванными из Нагорного Карабаха армянами, которые после недавних побед азербайджанской армии еще более участились, всерьез напугали Ереван и вынуждают демонстрировать показное «единство». Хотя известно, что к армянам Нагорного Карабаха всегда в Армении относились как к перевертышам, так как в большинстве они представляют не народ хай, а являются тюрками-кипчаками, исповедующими армяно-григорианскую веру. И население Нагорного Карабаха под дулами автоматов вынуждено терпеть это высокомерное отношение. Более того, именно захватническая, фашистская идеология руководства Армении вынуждает жителей Нагорного Карабаха жить впроголодь, без надежды на день завтрашний», - отметил Ф.Ахундов.

При этом он отметил, что эту идею «единства» пытаются продвигать не в самой Армении, а на оккупированных азербайджанских территориях, в частности в Кельбаджарском районе, который никак не относится даже к Нагорному Карабаху, а резолюция Совета безопасности ООН требует безоговорочного освобождения этого района от армянских оккупантов.

«Подобными мероприятиями армяне пытаются ломать через колено официальную мировую историческую науку и признанное на самом высоком уровне международное право. Мало того, что Гандзасарский комплекс находится на оккупированных землях, так еще и исторически он никогда не относился к Армянской церкви и хайскому народу. Гандзасар – памятник Албанской церкви. Академик Иосиф Орбели еще в 1919 году выпустил книгу «Надписи Гандзасара и Авоптука», в котором представил все ошибки и фальсификации надписей на стенах Гандзасарского комплекса. Сегодня нами выявлены многочисленные замены старых плит с надписями в Гандзасаре, осуществленные армянскими фальсификаторами», - сказал Ф.Ахундов.

По его словам, в главной надписи внутри Собора Святого Иоанна Крестителя в Гандзасаре выявлена полная титулатура албанских католикосов. «Речь идет о титуле: hayrapetuthetn nersisi aluanits katolikosi (патриарх Нерсес, католикос албанский). И если здесь речь об Албании, то причем здесь Армения? Именно перед этой надписью и стояли участники литургии, но почему- то в упор не видят, что в надписи нет слова «армянский», а есть «албанский». Да и вообще, ни в одной надписи Гандзасарского комплекса нет ни одного упоминания Армении и армянской церкви, что подтверждает исследование Орбели. Но для армянских фальсификаторов ничего не стоит заменить плиты на стенах, а также собираться по таким сомнительным поводам, переиначивая все исторические и современные реалии», - отметил он.

«Напомним, что армяне претендуют не только на албанские церкви в Азербайджане, но и на грузинские церкви. Вспомним список из 462 церквей на территории Грузии, которые Эчмиадзин представляет, как армянские и предъявляет претензии на них к грузинскому правительству. Видимо и в грузинских церквах армяне мечтают проводить как в Гандзасарском комплексе мероприятия «единения», - заключил Ф.Ахундов.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, МНЕНИЕ


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