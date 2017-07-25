Манат к доллару укрепился на валютном аукционе во вторник

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе во вторник составил 1,7010 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 25 июля с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7010 манат/$1", - сообщили в ЦБА.
На предыдущем валютном аукционе 20 июля средневзвешенный курс составил 1,7012 манат/$1.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Ахундов
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из пулеметов и минометов – Минобороны
В Баку отмечают отсутствие у Еревана стремления к мирному решению карабахского конфликта – МИД Азербайджана
Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в «Армейских международных играх – 2017»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалой девочки, выпавшей из окна третьего этажа – Генпрокуратура Азербайджана
"Дюнкерк" собрал свыше $50 млн в первые выходные после премьеры
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Российские военные зафиксировали шесть фактов нарушения режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии за сутки
Санкции США в отношении России могут затронуть интересы 8 проектов с участием компаний стран ЕС - СМИ
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»