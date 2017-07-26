Apple намерена построить три завода в США - Трамп

Глава компании Apple Inc. Тим Кук пообещал построить три производственных предприятия на территории США, заявил в интервью The Wall Street Journal президент США Дональд Трамп.
Сроки и места строительства заводов президент не уточнил. Представители Apple отказались комментировать его заявление.
Д.Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно критиковал Apple за перенос производства из США в Китай. Компания в ответ заявила, что в ней напрямую трудоустроены 80 тыс. американцев и еще порядка 2 млн рабочих мест в США обеспечиваются деятельностью компании. В эту цифру входят сотрудники поставщиков, разработчиков приложений и производителей сопутствующих товаров.
Подавляющая часть деталей для Apple производится в Азии, и затем готовая продукция собирается преимущественно в Китае. В США действуют несколько небольших производств, управляемых контрактными производителями. Так, Flex Ltd. собирает компьютеры Mac в Техасе, а Quanta Computers делает их же в Калифорнии.
По словам профессора экономики Сиракузского университета Джейсона Дэдрика, перенос сборки готовых изделий в США повысит стоимость каждого устройства на $30-40, а начало производства деталей, таких как процессоры, чипы памяти и экраны, в Штатах прибавит к "ценнику" еще до $40. Такая ситуация может снизить конкурентоспособность компании в сравнении с конкурентами, включая Samsung Electronics.
"Надо задаться вопросом, действительно ли мы хотим лишить работы высококвалифицированных инженеров, чтобы создать места для рабочих на конвейере", - говорит он.
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