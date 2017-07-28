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Дальнее зарубежье 28.07.2017 18:40

Россия выдала Франции уроженца Грузии, обвиняемого в отмывании денег

Уроженец Грузии Нодар Алоян экстрадирован из России во Францию в пятницу, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Его разыскивали по каналам Интерпола правоохранительные органы Франции с целью ареста и выдачи за участие в организации преступного сообщества и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем", - заявила представитель МВД РФ.

По ее данным, в пятницу в международном аэропорту "Шереметьево" состоялась передача Н.Алояна представителям компетентных органов Франции.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ОБВИНЯЕМЫЙ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]