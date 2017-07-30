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Дальнее зарубежье 30.07.2017 16:05

Тегеран выйдет из "ядерной сделки", если издержки этого соглашения будут преобладать над выгодой , заявили в МИД Ирана

Замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран покинет соглашение о Совместном всеобъмлюющем плане действий (СВПД), если издержки будут преобладать над выгодой, сообщило в воскресенье агентство Тасним.

"Исламская республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока это будет отвечать интересам страны", - заявил он.

При этом А.Аракчи добавил, что как только минусы ядерной сделки возьмут верх над ее плюсами, Тегеран незамедлительно выйдет из соглашения.

А.Аракчи также обвинил США в том, что они препятствуют реализации СВПД и пытаются сделать Тегеран ответственной стороной за срыв соглашения.

СВПД был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних рестриктивных мер, введенных США и ЕС.

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Тэги: ИРАН, СВПД, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]