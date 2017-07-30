Замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран покинет соглашение о Совместном всеобъмлюющем плане действий (СВПД), если издержки будут преобладать над выгодой, сообщило в воскресенье агентство Тасним.
"Исламская республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока это будет отвечать интересам страны", - заявил он.
При этом А.Аракчи добавил, что как только минусы ядерной сделки возьмут верх над ее плюсами, Тегеран незамедлительно выйдет из соглашения.
А.Аракчи также обвинил США в том, что они препятствуют реализации СВПД и пытаются сделать Тегеран ответственной стороной за срыв соглашения.
СВПД был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних рестриктивных мер, введенных США и ЕС.
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