США и их союзники делают большой акцент на безопасности Грузии - Пенс

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и вице-президент США Майк Пенс во вторник встретились на военной базе "Вазиани" с участниками проходящих в республике учений "Достойный партнер 2017", в которых принимают участие 2,8 тыс. военнослужащих из восьми стран.

"Стратегическое партнерство между США и Грузией сегодня как никогда крепко и сегодняшние учения являются подтверждением этому. Уверяю вас, что Америка и ее союзники делают большой акцент на безопасности Грузии. Американские инструкторы продолжат работу для оказания помощи Грузии, чтобы приблизить ее вступление в НАТО", - заявил М.Пенс, выступая перед военными.

По его словам, президент Дональд Трамп и США поддерживают решения Бухарестского саммита, которые позволят Грузии стать успешным членом НАТО. "Я верю, что в один день мы с Грузией станем союзниками в НАТО", - сказал он.

"Грузия понесла большие потери от российской агрессии и сегодня мы видим российские танки в Южной Осетии. 20 процентов грузинских земель находятся сегодня под оккупацией и США твердо осуждают эту оккупацию", - заявил М.Пенс.

По его словам, Д.Трамп призывает Россию "прекратить дестабилизацию".

"В ближайшее время президент Трамп подпишет санкции против России. Конечно, мы предпочитаем сотрудничество с Россией, но это произойдет после прекращения Россией дестабилизации, которую она осуществляет", - сказал М.Пенс.