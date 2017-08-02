Трамп надеется на сотрудничество с РФ по глобальным вопросам, чтобы необходимость в санкциях отпала

Президент США Дональд Трампа, заявил в среду, что подписал закон о санкциях в отношении РФ ради сохранения национального единства.

"Несмотря на его (закона - ИФ) недостатки, я подписываю этот документ во благо национального единства. Оно отражает волю американского народа увидеть, как Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся на сотрудничество между нашими двумя странами по ряду основных глобальных вопросов, чтобы в этих санкциях больше не было необходимости", - говорится в заявлении Д.Трампа, опубликованном в связи с подписанием антироссийских санкций.

Американский президент подчеркнул, что подписанный им документ содержит "значительные изъяны".

"Хотя я выступаю за жесткие меры для того, чтобы наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот документ имеет существенные изъяны", - заявляет Д.Трамп.