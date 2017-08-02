Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0112 RUR   0.0282 GBR   2.2462 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 24° 33° 5 Авг 24° 32° 6 Авг 25° 35°

Дальнее зарубежье 02.08.2017 19:56

Трамп надеется на сотрудничество с РФ по глобальным вопросам, чтобы необходимость в санкциях отпала

Президент США Дональд Трампа, заявил в среду, что подписал закон о санкциях в отношении РФ ради сохранения национального единства.

"Несмотря на его (закона - ИФ) недостатки, я подписываю этот документ во благо национального единства. Оно отражает волю американского народа увидеть, как Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся на сотрудничество между нашими двумя странами по ряду основных глобальных вопросов, чтобы в этих санкциях больше не было необходимости", - говорится в заявлении Д.Трампа, опубликованном в связи с подписанием антироссийских санкций.

Американский президент подчеркнул, что подписанный им документ содержит "значительные изъяны".

"Хотя я выступаю за жесткие меры для того, чтобы наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот документ имеет существенные изъяны", - заявляет Д.Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Кушнер отрицает сговор команды Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании - СМИ Адвоката Весельницкую на встречу с Трампом-младшим сопровождал бывший сотрудник контрразведки СССР - ТВ Трамп может посетить Великобританию в 2018 году - Би-би-си Трамп возмущен информацией о передаче экс-главой ФБР Коми секретных данных в СМИ США будут твердо отстаивать пятую статью устава НАТО - Трамп Трамп: Польша и ее соседи не должны быть заложниками одного поставщика энергии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]