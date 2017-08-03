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Дальнее зарубежье 03.08.2017 17:03

Трамп возлагает на Конгресс ответственность за плохие отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что отношения между США и Россией находятся на опасно низком уровне, и обвинил в этом американский Конгресс.

"Наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, и находятся на опасно низком уровне", - написал американский президент в своем микроблоге в "Твиттере".

"За это можно поблагодарить Конгресс", - отметил он.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]