Трамп возлагает на Конгресс ответственность за плохие отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что отношения между США и Россией находятся на опасно низком уровне, и обвинил в этом американский Конгресс.

"Наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, и находятся на опасно низком уровне", - написал американский президент в своем микроблоге в "Твиттере".

"За это можно поблагодарить Конгресс", - отметил он.