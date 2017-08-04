Отец и сын погибли в результате ДТП в Азербайджане

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни отца и сына, произошло в Азербайджане на трассе Баку-Губа, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«Отец и сын Этибар и Араз Исмихановы погибли в результате столкновения грузовых автомобилей марок «Газель» и «Мерседес» на 20-м километре магистральной автодороги Баку-Губа», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли тела погибших из искореженной «Газели».

Р.Бабаев