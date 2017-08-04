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Происшествия 04.08.2017 10:53

Отец и сын погибли в результате ДТП в Азербайджане

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни отца и сына, произошло в Азербайджане на трассе Баку-Губа, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«Отец и сын Этибар и Араз Исмихановы погибли в результате столкновения грузовых автомобилей марок «Газель» и «Мерседес» на 20-м километре магистральной автодороги Баку-Губа», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли тела погибших из искореженной «Газели».

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДТП, СЕМЬЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]