Toyota и Mazda инвестируют $1,6 млрд в строительство завода в США

Японские автопроизводители Toyota Motor Corp. и Mazda Motor Corp. объявили о намерении совместно инвестировать $1,6 млрд в строительство завода на территории США. Кроме того, компании обменяются пакетами акций друг друга на сумму около 50 млрд иен ($454 млн).

Как говорится в совместном заявлении компаний, в рамках обмена акциями Mazda выпустит новые бумаги, а Toyota использует акции, находящиеся в распоряжении компании. Указанная сумма равняется примерно 5% капитализации Mazda и 0,25% рыночной стоимости Toyota.

Место для строительства нового завода пока не определено. Ожидается, что его открытие, запланированное на 2021 год, создаст 4 тыс. новых рабочих мест. На предприятии будут выпускаться около 300 тыс. автомобилей в год, преимущественно Toyota Corolla и кроссоверы Mazda.

Отмечается, что в настоящее время у Mazda нет собственных заводов на территории США.

Акции Mazda в пятницу подорожали на 2,8%, бумаги Toyota подешевли на 0,1%.