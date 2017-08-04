Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 38° Завтра 24° 34° 6 Авг 24° 36° 7 Авг 26° 36°

Транспорт и связь 04.08.2017 15:12

Toyota и Mazda инвестируют $1,6 млрд в строительство завода в США

Японские автопроизводители Toyota Motor Corp. и Mazda Motor Corp. объявили о намерении совместно инвестировать $1,6 млрд в строительство завода на территории США. Кроме того, компании обменяются пакетами акций друг друга на сумму около 50 млрд иен ($454 млн).

Как говорится в совместном заявлении компаний, в рамках обмена акциями Mazda выпустит новые бумаги, а Toyota использует акции, находящиеся в распоряжении компании. Указанная сумма равняется примерно 5% капитализации Mazda и 0,25% рыночной стоимости Toyota.

Место для строительства нового завода пока не определено. Ожидается, что его открытие, запланированное на 2021 год, создаст 4 тыс. новых рабочих мест. На предприятии будут выпускаться около 300 тыс. автомобилей в год, преимущественно Toyota Corolla и кроссоверы Mazda.

Отмечается, что в настоящее время у Mazda нет собственных заводов на территории США.

Акции Mazda в пятницу подорожали на 2,8%, бумаги Toyota подешевли на 0,1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, TOYOTA, MAZDA, ЗАВОД


Похожие новости


Toyota полностью прекращает сотрудничество с Tesla Toyota выплатит $1,1 млрд для компенсации ущерба потребителям на рынке США Toyota из-за возможных проблем с подвеской отзывает 778 тыс. автомобилей в США, 89 тыс. - в РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]