Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 3 млн манатов на строительство автодороги Балакенском районе.

Автодорога Балакен-Газбине-Ититала соединяет 10 населенных пунктов, в которых проживают 18 тыс. человек.

Кроме того, И.Алиев выделил 3 млн. манатов Исполнительной власти Балакенского района на строительство нового здания Детской школы искусств в городе Балакен.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Средства на строительство автодороги будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

Ф.Исазаде