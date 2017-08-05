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05.08.2017 18:49

Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 3 млн манатов на строительство автодороги Балакенском районе.

Автодорога Балакен-Газбине-Ититала соединяет 10 населенных пунктов, в которых проживают 18 тыс. человек.

Кроме того, И.Алиев выделил 3 млн. манатов Исполнительной власти Балакенского района на строительство нового здания Детской школы искусств в городе Балакен.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Средства на строительство автодороги будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]