Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0061 RUR   0.0284 GBR   2.2209 TRY   0.4821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.58 Brent   52.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 45° Завтра 24° 38° 10 Авг 28° 39° 11 Авг 22° 34°

Это интересно 07.08.2017 17:17

Беспилотные самолеты сэкономят авиакомпаниям $35 млрд в год - UBS

Переход на беспилотные самолеты не только обеспечит авиакомпаниям ощутимые экономические преимущества, но и повысит безопасность полетов, считают аналитики UBS.

По их оценкам, авиаперевозчики смогут сэкономить более $35 млрд за счет перехода на авиалайнеры, управлять которыми будет автоматическая система. Как пишет Financial Times, в таком случае компаниям больше не придется платить пилотам, снизятся затраты на топливо и страхование.

Главным препятствием остается нежелание потребителей довериться автопилоту: в недавнем опросе 54% из 8 тыс. респондентов заявили, что не сядут в самолет, которым управляет робот. И лишь 17% были безоговорочно согласны на такой полет.

При этом участники опроса в возрасте от 18 до 30 лет лучше готовы к переменам - в этой группе 30% человек не возражают против роботизации полетов, и аналитики UBS полагают, что со временем отношение к этой теме в обществе изменится.

Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. ранее сообщал о своем интересе к таким технологиям, а на прошлой неделе объявил, что займется разработкой бортовой радиоэлектронной аппаратуры самолетов. В июне вице-президент Boeing Майк Синнет говорил, что сейчас, когда на рынке появились дроны стоимостью меньше $1000, "все базовые элементы технологии беспилотных самолетов уже доступны".

В настоящее время пилоты коммерческих самолетов активно используют компьютерные системы во время взлета и посадки и ряда других операций.

По мнению аналитиков UBS, для начала авиакомпании сократят число пилотов на коммерческих рейсах с двух до одного, причем первое время второй пилот будет помогать в управлении полетом из наземного диспетчерского пункта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, САМОЛЕТЫ, ПРОГНОЗ, UBS


Похожие новости


Boeing повысил прогноз поставок самолетов в ближайшие 20 лет до 41 тыс

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]