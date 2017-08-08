Лишь треть американцев одобряют работу Трампа на посту президента США - опрос

Примерно треть американцев заявляют, что с одобрением относятся к деятельности президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала Си-Эн-Эн.

Так, 38% респондентов довольны тем, как Д.Трамп выполняет свои обязанности на посту главы США. В свою очередь, отрицательно оценили его деятельность 56% американцев.

При этом по сравнению с апрелем, когда проводился аналогичный опрос, число тех, кто поддерживает Д.Трампа, уменьшилось почти на 10%. По данным Си-Эн-Эн, тогда деятельность американского лидера поддерживали 44% опрошенных.

Кроме того, 30% респондентов утверждают, что не доверяют официальной информации, которая поступает от Белого дома.

Опрос был проведен в период с 3 по 6 августа, в нем приняли участие 1018 совершеннолетних американцев.

Сам Д.Трамп накануне заявил, что сохранил поддержку американского народа, несмотря на усилия критикующих его СМИ и продолжающееся расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

Тем не менее, многие исследовательские институты ранее уже показали снижение рейтинга президента до минимального показателя с момента инаугурации.