В Музее мадам Тюссо появится восковая фигура Терезы Мэй

Специалисты Музея мадам Тюссо в Лондоне приступили к работе над восковой фигурой премьер-министра страны Терезы Мэй, сообщает в четверг газета "Гардиан".

"С момента объявления противоречивых результатов выборов талантливая команда Музея мадам Тюссо в Лондоне без устали работает над созданием изумительно похожей фигуры нового премьер-министра", - говорится в заявлении музея, которое цитирует издание.

В настоящее время специалисты завершили работу над бюстом премьер-министра в глине, после этой стадии будет изготовлена восковая форма фигуры Т.Мэй.

Музей пока не раскрывает, какую одежду, обувь и аксессуары выберут для восковой фигуры британского премьера, однако уточняют, что эти предметы будут в точности соответствовать стилю Т.Мэй.

Как ожидается, работа над восковой фигурой будет завершена позднее в этом году.

Газета отмечает, что изготовление восковой фигуры, как правило, занимает три-четыре месяца, затем над ней будут работать художники-колористы и парикмахеры.

В лондонском Музее мадам Тюссо представлены фигуры выдающихся политиков, актеров, музыкантов и прочих выдающихся личностей.