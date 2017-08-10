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Дальнее зарубежье 10.08.2017 13:08

В Музее мадам Тюссо появится восковая фигура Терезы Мэй

Специалисты Музея мадам Тюссо в Лондоне приступили к работе над восковой фигурой премьер-министра страны Терезы Мэй, сообщает в четверг газета "Гардиан".

"С момента объявления противоречивых результатов выборов талантливая команда Музея мадам Тюссо в Лондоне без устали работает над созданием изумительно похожей фигуры нового премьер-министра", - говорится в заявлении музея, которое цитирует издание.

В настоящее время специалисты завершили работу над бюстом премьер-министра в глине, после этой стадии будет изготовлена восковая форма фигуры Т.Мэй.

Музей пока не раскрывает, какую одежду, обувь и аксессуары выберут для восковой фигуры британского премьера, однако уточняют, что эти предметы будут в точности соответствовать стилю Т.Мэй.

Как ожидается, работа над восковой фигурой будет завершена позднее в этом году.

Газета отмечает, что изготовление восковой фигуры, как правило, занимает три-четыре месяца, затем над ней будут работать художники-колористы и парикмахеры.

В лондонском Музее мадам Тюссо представлены фигуры выдающихся политиков, актеров, музыкантов и прочих выдающихся личностей.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, МУЗЕЙ, ФИГУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]