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Происшествия 11.08.2017 13:00

В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека - МВД

Четыре человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали шесть человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 104 преступления, 25 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 61 человека.

Зафиксировано 13 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДТП, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]