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Происшествия 12.08.2017 12:19

«Жигули» перевернулись в овраг в Азербайджане, погиб 1 человек – МВД

Автомобиль марки «ВАЗ 2106» перевернулся в овраг в Азербайджане, погиб один и несколько человек пострадали, сообщается в сводке происшествий МВД Азербайджана.

«Автомобиль марки «ВАЗ 2106» перевернулся в овраг на территории села Нагаракенд Шамахинского района», - говорится в сообщении.

По сообщению местных СМИ, в машине находилось восемь человек. Один из пассажиров в результате аварии скончался, остальные пострадали. Несколько человек помещены в реанимацию.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДТП, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]