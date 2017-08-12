«Жигули» перевернулись в овраг в Азербайджане, погиб 1 человек – МВД

Автомобиль марки «ВАЗ 2106» перевернулся в овраг в Азербайджане, погиб один и несколько человек пострадали, сообщается в сводке происшествий МВД Азербайджана.

«Автомобиль марки «ВАЗ 2106» перевернулся в овраг на территории села Нагаракенд Шамахинского района», - говорится в сообщении.

По сообщению местных СМИ, в машине находилось восемь человек. Один из пассажиров в результате аварии скончался, остальные пострадали. Несколько человек помещены в реанимацию.

Р.Бабаев