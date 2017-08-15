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Регион 15.08.2017 16:34

В Тегеране опровергают заявления американских военных об опасном сближении иранского беспилотника с авианосцем ВМС США

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) отверг обвинения США в том, что иранский беспилотник ранее совершил опасное сближение с авианосцем ВМС США в Персидском заливе.

"Все воздушные операции в зоне опознавания воздушной обороны проходят в соответствии со стандартными правилами безопасности, и обвинения ВМС США неприемлемы", - цитируют иранские СМИ заявление КСИР.

Согласно заявлению, Иран продолжит патрулировать эту зону при помощи беспилотников, не обращая внимания на операции психологической войны, которые проводят иностранные силы, присутствующие в Персидском заливе.

Накануне американская сторона сообщила, что военные США в ночь на понедельник зафиксировали случай опасного сближения иранского беспилотника с авианосцем ВМС США "Нимиц".

По словам представителя Пятого флота ВМС США лейтенанта Яна Макконаги, "на иранском БПЛА (беспилотном летательном аппарате - ИФ) не были включены навигационные огни, когда он был в непосредственной близости от американского авианосца "Нимиц".

При этом, по версии США, авианосец "Нимиц" и беспилотник в какой-то момент разделяло расстояние примерно в 300 м, и иранская сторона проигнорировала американские сообщения по радиосвязи.

Как подчеркнул Я.Макконаги, подобные действия Ирана являются опасными и непрофессиональными.

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Тэги: ИРАН, США, БЕСПИЛОТНИК, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]