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Регион 16.08.2017 11:20

Постпред США при ООН подвергла Иран критике за угрозы выхода из соглашения по атому

О недопустимости шантажа со стороны Ирана, который декларировал готовность выйти из ядерной сделки в ответ на политику США в отношении Тегерана, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Она, комментируя заявление президента Ирана Хасана Рухани о возможности выхода из соглашения по атому, сказала, что "нельзя позволять Ирану держать весь мир в заложниках".

Дипломат подчеркнула, что "Ирану ни при каких обстоятельствах не будет даже позволено обладание ядерным оружием".

Она отметила, что Тегеран несет ответственность за ракетные пуски, поддержку терроризма, нарушение прав человека и соответствующих резолюций СБ ООН.

В то же время, госдепартамент США отказался комментировать иранские предупреждения.

"Я не буду отвечать на эти угрозы и гипотетические рассуждения президента Рухани", - сказала на брифинге в Вашингтоне представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

При этом она отметила, что США "готовы противостоять угрозам, исходящим от Ирана".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что международному сообществу удастся сохранить соглашение по атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников, заявил во вторник представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсек считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - это одно из крупнейших дипломатических достижений, нацеленных на обеспечение коллективной безопасности и мира", - сказал журналистам С.Дюжаррик.

По мнению генсека, "нужно сделать все возможное, что сохранить это соглашение", сообщил С.Дюжаррик.

Ранее во вторник президент Ирана Х.Рухани не исключил возможности выхода Тегерана из достигнутого ядерного соглашения в случае, если Вашингтон продолжит нынешнюю политику применения санкций в отношении Ирана.

По его словам, Иран "в часы" может выйти из этого соглашения.

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Тэги: США, ИРАН, АТОМ, СОГЛАШЕНИЕ


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