Участники Лиги чемпионов-2017/18 получат в общей сложности 1,3 млрд евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал схему распределения прибыли в новом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
"Валовой доход от Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА в сезоне 2017/18 оценивается примерно в 2,35 млрд евро. Основываясь на этом прогнозе и схеме распределения прибыли, образуется сумма в 1,7187 млрд для участников еврокубков в сезоне 2017/18. Из нее 1,3189 млрд предназначены для участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 399,8 млн - для участников Лиги Европы", - говорится в сообщении на сайте УЕФА.
Команда, пробившаяся в групповую стадию Лиги чемпионов, гарантированно получит 12,7 млн евро. Дополнительный доход клубу принесет успешное выступление: за каждую победу на групповом этапе принесет клуб будет получать 1,5 млн евро, за ничью - 500 тыс., за поражения бонусы не предусмотрены.
За выход в 1/8 финала клубы заработают еще по 6 млн, в 1/4 финала - по 6,5 млн, в 1/2 финала - по 7,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно 15,5 млн, финалист - 11 млн.
Максимально клуб может заработать 57,2 млн евро. Здесь не учитываются выплаты за выступление в раунде плей-офф, где Россию представляет московский ЦСКА.
Накануне ЦСКА в первом матче раунда плей-офф на выезде одолел швейцарскую команду "Янг Бойз". Если армейцы не упустят преимущество в ответном матче, то станут участниками групповой стадии, место в которой ранее себе обеспечил "Спартак" благодаря выигранному чемпионату России.
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