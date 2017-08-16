Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9972 RUR   0.0284 GBR   2.1893 TRY   0.4808

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 30° Завтра 23° 32° 18 Авг 23° 33° 19 Авг 22° 33°

Спорт 16.08.2017 14:52

Участники Лиги чемпионов-2017/18 получат в общей сложности 1,3 млрд евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал схему распределения прибыли в новом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

"Валовой доход от Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА в сезоне 2017/18 оценивается примерно в 2,35 млрд евро. Основываясь на этом прогнозе и схеме распределения прибыли, образуется сумма в 1,7187 млрд для участников еврокубков в сезоне 2017/18. Из нее 1,3189 млрд предназначены для участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 399,8 млн - для участников Лиги Европы", - говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Команда, пробившаяся в групповую стадию Лиги чемпионов, гарантированно получит 12,7 млн евро. Дополнительный доход клубу принесет успешное выступление: за каждую победу на групповом этапе принесет клуб будет получать 1,5 млн евро, за ничью - 500 тыс., за поражения бонусы не предусмотрены.

За выход в 1/8 финала клубы заработают еще по 6 млн, в 1/4 финала - по 6,5 млн, в 1/2 финала - по 7,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно 15,5 млн, финалист - 11 млн.

Максимально клуб может заработать 57,2 млн евро. Здесь не учитываются выплаты за выступление в раунде плей-офф, где Россию представляет московский ЦСКА.

Накануне ЦСКА в первом матче раунда плей-офф на выезде одолел швейцарскую команду "Янг Бойз". Если армейцы не упустят преимущество в ответном матче, то станут участниками групповой стадии, место в которой ранее себе обеспечил "Спартак" благодаря выигранному чемпионату России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ФУТБОЛ, ЕВРОКУБКИ, ПРИЗОВЫЕ


Похожие новости


ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре отборочных матча ЧМ-2018 за оскорбление помощника рефери Объем рынка международных трансферов в мировом футболе в 2016 году достиг рекордных $4,8 млрд Роналду и Моуринью уклонялись от уплаты налогов - СМИ Арбитражная палата FIFA пожизненно отстранила экс-президента КОНКАКАФ Уэбба ФИФА увеличит финансовую поддержку членов организации с $1,6 млн до $5 млн МЮ остался самым дорогим футбольным брендом - Brand Finance

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]