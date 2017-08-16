Иран и Китай раскритиковали доклад госдепа США о свободе религии в мире за 2016 год

Власти Ирана не согласны с выводами, сделанными об этой стране в ежегодном докладе госдепа США о религиозной свободе в странах мира за 2016 год, заявил в среду пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Газеми.
"Иран рассматривает это как нереалистичный, необоснованный и предвзятый доклад, который был составлен лишь с определенными политическими целями", - говорится в заявлении Б.Газеми.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Вашингтону, в первую очередь, необходимо позаботиться об обеспечении религиозной свободы в США, особенно в отношении мусульман.
"Становится ясно, что религиозная и расовая дискриминация, а также исламофобия и ксенофобия широко распространены и являются часто встречающимся феноменом среди американских политиков", - добавил он.
В свою очередь, в МИД КНР также сочли доклад необъективным и заявили, что в Китае одинаково соблюдается свобода всех религий.
"Все китайцы, относящиеся к разным этносам и религиям, равны в религиозной свободе. Так называемый доклад госдепа США игнорирует факты", - сказала на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
В докладе госдепа США за 2016 год говорится, что иранское правительство "продолжает преследовать, допрашивать и арестовывать последователей бахаизма, христиан и суннитов, а также представителей других религиозных меньшинств".
Помимо этого, в Вашингтоне считают, что в Китае применяли физическую силу и пытки по отношению к представителям различных религиозных течений.
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