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Регион 16.08.2017 20:36

Иран и Китай раскритиковали доклад госдепа США о свободе религии в мире за 2016 год

Власти Ирана не согласны с выводами, сделанными об этой стране в ежегодном докладе госдепа США о религиозной свободе в странах мира за 2016 год, заявил в среду пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Газеми.

"Иран рассматривает это как нереалистичный, необоснованный и предвзятый доклад, который был составлен лишь с определенными политическими целями", - говорится в заявлении Б.Газеми.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Вашингтону, в первую очередь, необходимо позаботиться об обеспечении религиозной свободы в США, особенно в отношении мусульман.

"Становится ясно, что религиозная и расовая дискриминация, а также исламофобия и ксенофобия широко распространены и являются часто встречающимся феноменом среди американских политиков", - добавил он.

В свою очередь, в МИД КНР также сочли доклад необъективным и заявили, что в Китае одинаково соблюдается свобода всех религий.

"Все китайцы, относящиеся к разным этносам и религиям, равны в религиозной свободе. Так называемый доклад госдепа США игнорирует факты", - сказала на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В докладе госдепа США за 2016 год говорится, что иранское правительство "продолжает преследовать, допрашивать и арестовывать последователей бахаизма, христиан и суннитов, а также представителей других религиозных меньшинств".

Помимо этого, в Вашингтоне считают, что в Китае применяли физическую силу и пытки по отношению к представителям различных религиозных течений.

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Тэги: США, ИРАН, КИТАЙ, РЕЛИГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]