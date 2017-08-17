Китай увеличил инвестиции в разведку нефти и газа на 12,6% в 2012-2016гг

Объем инвестиций в разведку нефти и газа в Китае в 2012-2016 годах увеличился на 12,6% по сравнению с предыдущей пятилеткой, по данным министерства земельных и природных ресурсов.

По словам представителя этого ведомства Юй Хайфэна, на фоне стабильного повышения инвестиций в течение последних пяти лет в стране наблюдался непрерывный рост запасов нефти. На настоящий момент в КНР обнаружено более десяти нефтяных месторождений, объем запасов каждого из которых достигает 100 млн тонн.

Страна является крупным импортером нефти. По оценке Исследовательского института экономики и технологии при China National Petroleum Corp. (CNPC), зависимость Китая от импорта нефти превысила 65% в 2016 году.

В рамках плана на текущую пятилетку, опубликованного в январе, Китай намерен увеличить добычу нефти в стране до 200 млн тонн к 2020 году, в то время как поставки природного газа должны превысить 360 млрд кубометров, сообщает агентство "Синьхуа".

К 2030 году такие экологически чистые источники энергии, как природный газ и неископаемые энергоносители, станут доминирующими среди новых энергообъектов в Китае, говорится в докладе Исследовательского института экономики и технологии CNPC.

Потребность в природном газе в стране будет стабильно расти, в том числе в таких сферах как электроэнергетика, промышленность, а также в быту.

Кроме того, будут стабильно развиваться такие возобновляемые источники энергии, как энергия ветра и света. Тенденции замены ими традиционных источников энергии постепенно становятся очевидными.

Развитие сферы мировой энергетики вышло на новый переходный этап. Диферсификация, низкоуглеродистость, экологичность, высокоэффективность и безопасность - это неизбежная тенденция развития данной области в будущем. Наряду с этим, в перспективе технологии всего сектора будут динамично развиваться, себестоимость новых энергоносителей будет постоянно снижаться, говорится в докладе института.