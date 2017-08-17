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17.08.2017 17:53

Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 5,8 млн манатов на строительство автодороги Чапарлы-Кендоба-Джалайир в Агсуинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Автодорога Чапарлы-Кендоба-Джалайир соединяет восемь населенных пунктов, в которых проживают 8 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]