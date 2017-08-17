Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 5,8 млн манатов на строительство автодороги Чапарлы-Кендоба-Джалайир в Агсуинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Автодорога Чапарлы-Кендоба-Джалайир соединяет восемь населенных пунктов, в которых проживают 8 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

Р.Бабаев