Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 5,8 млн манатов на строительство автодороги Чапарлы-Кендоба-Джалайир в Агсуинском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Автодорога Чапарлы-Кендоба-Джалайир соединяет восемь населенных пунктов, в которых проживают 8 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.
Р.Бабаев
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