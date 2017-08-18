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Дальнее зарубежье 18.08.2017 14:32

Трамп оказался от создания делового совета для консультаций по инвестициям в инфраструктуру

Президент США Дональд Трамп отказался от планов создания делового совета, который должен был консультировать его по вопросу инвестиций в инфраструктуру, пишет газета Financial Times.

В ходе прошлогодней предвыборной кампании Д.Трамп пообещал направить $1 трлн на инвестиции в строительство и реконструкцию дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

Ранее на этой неделе Д.Трамп заявил о прекращении работы двух других консультативных советов при Белом доме, в состав которых входили главы крупных американских компаний. Такое решение последовало за выходом ряда членов экономического совета из его состава на фоне жесткой критики реакции президента на недавние события в Шарлотсвилле.

"Президент объявил о закрытии Совета по промышленному производству, а также Форума по стратегии и политике. В дополнение к этому, было принято решение, что формирование Консультативного совета по инфраструктуре будет прекращено", - заявил представитель Белого дома.

Предполагалось, что Консультативный совет по инфраструктуре возглавят близкие к Д.Трампу девелоперы Ричард ЛеФрак и Стивен Рот.

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Тэги: США, ТРАМП, БИЗНЕС, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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