Трамп оказался от создания делового совета для консультаций по инвестициям в инфраструктуру

Президент США Дональд Трамп отказался от планов создания делового совета, который должен был консультировать его по вопросу инвестиций в инфраструктуру, пишет газета Financial Times.

В ходе прошлогодней предвыборной кампании Д.Трамп пообещал направить $1 трлн на инвестиции в строительство и реконструкцию дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

Ранее на этой неделе Д.Трамп заявил о прекращении работы двух других консультативных советов при Белом доме, в состав которых входили главы крупных американских компаний. Такое решение последовало за выходом ряда членов экономического совета из его состава на фоне жесткой критики реакции президента на недавние события в Шарлотсвилле.

"Президент объявил о закрытии Совета по промышленному производству, а также Форума по стратегии и политике. В дополнение к этому, было принято решение, что формирование Консультативного совета по инфраструктуре будет прекращено", - заявил представитель Белого дома.

Предполагалось, что Консультативный совет по инфраструктуре возглавят близкие к Д.Трампу девелоперы Ричард ЛеФрак и Стивен Рот.