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Дальнее зарубежье 23.08.2017 13:48

Тайфун на юге Китая привел к гибели трех человек, еще 30 получили травмы

Как минимум три человека погибли, около 30 получили травмы, а двое числятся пропавшими без вести в результате удара тайфуна по южной китайским провинциям и Гонконгу, сообщает в среду газета "Саут Чайна морнинг пост".

По информации властей Макао, 30-летний мужчина скончался после падения дерева, 62-летний мужчина выпал из конная квартиры, и еще один 45-летний турист умер на улице.

Четыре женщины пропали без вести в одном из районов Макао, но впоследствии двух из них обнаружили. Не менее 20 человек, получивших травмы, поступили в городскую больницу Макао. Остальные пострадавшие не были госпитализированы.

Многие отели Макао закрылись и прекратили бронирование номеров на двое суток из-за перебоев в электричестве и водоснабжении. Тем постояльцам, которые уже находятся в гостиницах, рекомендовано не покидать номера.

Как сообщалось, в Гонконге порывы ветра повалили деревья, улицы города оказались частично затоплены. В результате многие общественные учреждения, компании и учебные заведения оказались закрыты, также отменены около 400 авиарейсов и прервано транспортное движение и сообщение с Макао и близлежащими островами.

Гонконгская метеорологическая обсерватория выпустила предупреждение наивысшего 10-го уровня в связи со стихийным бедствием.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]