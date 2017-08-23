Тайфун на юге Китая привел к гибели трех человек, еще 30 получили травмы

Как минимум три человека погибли, около 30 получили травмы, а двое числятся пропавшими без вести в результате удара тайфуна по южной китайским провинциям и Гонконгу, сообщает в среду газета "Саут Чайна морнинг пост".
По информации властей Макао, 30-летний мужчина скончался после падения дерева, 62-летний мужчина выпал из конная квартиры, и еще один 45-летний турист умер на улице.
Четыре женщины пропали без вести в одном из районов Макао, но впоследствии двух из них обнаружили. Не менее 20 человек, получивших травмы, поступили в городскую больницу Макао. Остальные пострадавшие не были госпитализированы.
Многие отели Макао закрылись и прекратили бронирование номеров на двое суток из-за перебоев в электричестве и водоснабжении. Тем постояльцам, которые уже находятся в гостиницах, рекомендовано не покидать номера.
Как сообщалось, в Гонконге порывы ветра повалили деревья, улицы города оказались частично затоплены. В результате многие общественные учреждения, компании и учебные заведения оказались закрыты, также отменены около 400 авиарейсов и прервано транспортное движение и сообщение с Макао и близлежащими островами.
Гонконгская метеорологическая обсерватория выпустила предупреждение наивысшего 10-го уровня в связи со стихийным бедствием.
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