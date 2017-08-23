Американцы стали реже ходить в рестораны из-за повышения цен - NPD

Посещаемость ресторанов США сокращается шестой квартал подряд из-за роста цен на многие позиции в меню, свидетельствуют результаты исследования The NPD Group.

Компания отмечает, что последний раз столь длительное отсутствие роста в отрасли наблюдалось в период финансового кризиса и рецессии в США в 2008-2009 годах.

Семейные визиты в рестораны во II квартале фиксировались на 4% реже, чем в 2016 году, а обед или ужин в недорогих заведениях без особого повода позволяют себе на 3% меньше американцев, чем годом ранее.

Посещаемость предприятий быстрого питания не изменилась по сравнению с прошлым годом, на этот сегмент по-прежнему приходится львиная доля (83%) общественного питания США.

Вместе с тем к завтраку в рестораны США в апреле-июне приходило на 1% больше посетителей, чем годом ранее. Еду на дом заказывали на 2% больше американцев, чем в прошлом году.

Средний чек вырос на 2,6% - максимальный подъем за несколько лет, что NPD объясняет повышением цен.

Американская компания The NPD Group занимается исследованием и консалтингом более чем в 20 странах мира. Основана в 1971 году. Исследования в РФ проводит с 2012 года.