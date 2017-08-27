Сильный пожар не позволяет врачам подойти к месту взрыва на складе оружия в Азербайджане - Минздрав

Врачи скорой помощи, прибывшие в район взрыва на складе оружия в воинской части на севере Азербайджана, не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара, сообщила глава пресс-службы Минздрава Лия Байрамова.

"Из-за сильного пожара бригады скорой помощи не могут приблизиться к месту пожара. Поэтому информацией о жертвах на данный момент мы не обладаем", - сказала Л.Байрамова агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По ее словам, на месте происшествия в полной готовности находятся 10 бригад скорой помощи.

Кроме того, в полной готовности к приему возможных раненных находятся больницы и другие медучреждения, прилегающие к месту происшествия районов.

Как сообщалось ранее, на складе оружия N-ой воинской части Минобороны произошел пожар. В результате инцидента произошел взрыв.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, для расследования причин пожара и принятия соответствующих мер, на место происшествия отправлена группа из представителей соответствующих структур.

"На данный момент информации о погибших и пострадавших нет",- отмечается в сообщении.

В свою очередь, в Главном управлении дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" о полном ограничении движения транспорта в районе взрыва.

"В связи с возникшей опасностью полностью перекрыта дорога с 28 км Хызинского района автострады Баку-Губа (по направлению к азербайджано-российской госгранице - ИФ) и с 78 км той же дороги в направлении столицы",- отметили в ГУДП.