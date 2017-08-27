Глава МЧС Азербайджана прибыл в район взрыва на складе боеприпасов

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров в воскресенье прибыл в район пожара на складе боеприпасов Минобороны республики, сообщает местное информагентство «APA».

«На место происшествия прибыл К.Гейдаров совместно с руководящим составом МЧС. Министерство создало оперативный штаб, который занимается вопросами эвакуации жителей и устранения пожара», - отмечается в информации.

Агентство отмечает, что пожар продолжается.

«Масштаб пожара снизился. Однако, слышны слабые взрывы»,- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате пожара утром в воскресенье произошел взрыв на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана.

В результате взрыва легкие осколочные ранения получили шесть человек, работавших на месте происшествия. Также, в результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.

В связи с инцидентом жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.

Главное управление дорожной полиции полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ф.Исазаде