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Происшествия 28.08.2017 12:35

Неразорвавшиеся боеприпасы на военном складе в Азербайджане не угрожают жизни местного населения - Минобороны

Неразорвавшиеся боеприпасы на территории воинской части Министерства обороны Азербайджана, где накануне произошел пожар на складе оружия, не угрожают местному населению и личному составу Вооруженных сил, заявляет оборонное ведомство.

«Собранные с целью утилизации на территорию воинской части боеприпасы не создают угрозы для жителей (близлежащих поселков – ИФ) и личного состава, а также неразорвавшиеся старые боеприпасы не влияют на боеготовность Вооруженных сил»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Продолжаются работы по устранению последствий взрыва и расследованию других вопросов»,- говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что глава Минобороны генерал-полковник Закир Гасанов провел в понедельник осмотр территории воинской части и провел совещание с участием начальников управлений и служб. Министр дал поручения по продолжению координированной деятельности с другими государственными органами.

Пожар утром в воскресенье повлек серию взрывов на складе оружия N-ой воинской части Минобороны Азербайджана. В результате взрыва легкие осколочные ранения получили шесть человек. Все раненные выписаны из больницы. Также, в результате попадания снарядов пришли в аварийное состояние три частных дома в поселке Гилязи и Шурабад Хызинского района.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На месте происшествия работает оперативный штаб.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЕПРИПАСЫ, НАСЕЛЕНИЕ, УГРОЗА


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