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Дальнее зарубежье 28.08.2017 19:03

Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана в связи с ураганом "Харви"

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за урагана "Харви", передает в понедельник телеканал Си-Би-Эс.

Накануне губернатор штата Джон Эдвардс обратился к Д.Трампу с предложением объявить в Луизиане режим ЧС, напоминает телеканал.

Ураган "Харви" обрушился на побережье США в ночь на минувшую субботу.

Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 тыс. человек остались без электричества, разрушены множество домов, три человека погибли. В штате Техас были введены чрезвычайные меры в связи со стихийным бедствием.

Пока власти США не дают предварительных оценок ущерба от урагана. Однако американские СМИ отмечают, что последствия урагана в Техасе уже превзошли худшие ожидания властей и метеорологов. В свою очередь некоторые ученые заявили о роли изменения климата в силе урагана и в количестве осадков и призвали власти принять меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу для предотвращения дальнейших катастроф.

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Тэги: США, ТРАМП, ЛУИЗИАНА, ЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]