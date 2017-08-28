Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за урагана "Харви", передает в понедельник телеканал Си-Би-Эс.
Накануне губернатор штата Джон Эдвардс обратился к Д.Трампу с предложением объявить в Луизиане режим ЧС, напоминает телеканал.
Ураган "Харви" обрушился на побережье США в ночь на минувшую субботу.
Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 тыс. человек остались без электричества, разрушены множество домов, три человека погибли. В штате Техас были введены чрезвычайные меры в связи со стихийным бедствием.
Пока власти США не дают предварительных оценок ущерба от урагана. Однако американские СМИ отмечают, что последствия урагана в Техасе уже превзошли худшие ожидания властей и метеорологов. В свою очередь некоторые ученые заявили о роли изменения климата в силе урагана и в количестве осадков и призвали власти принять меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу для предотвращения дальнейших катастроф.
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