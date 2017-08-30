Большая поездка Путина в Китай начнется 3 сентября, запланировано много контактов - Кремль

Президент РФ Владимир Путин начнет свой визит в КНР в воскресенье, 3 сентября, по его окончании примет участие в Восточном экономическом форуме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент готовится к большой поездке в Китай, которая начнется в воскресенье, 3 сентября", - сказал Д.Песков.

По его словам, в Китае "запланировано очень много контактов, я пока их не буду анонсировать".

Д.Песков отметил, что по окончании визита в КНР В.Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, "который также обещает быть весьма насыщенным с точки зрения контента и обилия международных контактов, запланированных на его "полях".