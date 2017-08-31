В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана семи дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали 12 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 88 преступлений, 17 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 44 человека.
Зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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