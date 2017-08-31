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СНГ 31.08.2017 15:04

В ЕС надеются, что Украина прекратит ограничивать свободу прессы

Евросоюз придает большое значение свободе выражения, заявила в четверг на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Защита граждан должна осуществлять в рамках уважения основополагающих прав, особенно, когда идет речь о конвенции о защите прав человека и основных свобод, о свободе выражения. Мы надеемся, что украинские власти не будут устанавливать ненужных ограничений для такой свободы", - сказала пресс-секретарь.

Так она ответила на просьбу прокомментировать ситуацию с выдворением из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]