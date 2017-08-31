В ЕС надеются, что Украина прекратит ограничивать свободу прессы

Евросоюз придает большое значение свободе выражения, заявила в четверг на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Защита граждан должна осуществлять в рамках уважения основополагающих прав, особенно, когда идет речь о конвенции о защите прав человека и основных свобод, о свободе выражения. Мы надеемся, что украинские власти не будут устанавливать ненужных ограничений для такой свободы", - сказала пресс-секретарь.

Так она ответила на просьбу прокомментировать ситуацию с выдворением из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой.