Президент Алиев считает необходимым газификацию большинства сел Джалилабадского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым обеспечение большинства сел Джалилабадского района бытовым газом, сообщает пресс-служба главы государства.
«В Джалилабаде идет процесс газификации. Пока что ее уровень составляет 70%, однако, он увеличится. По сравнению с предыдущими годами это большое достижение. Но мы должны стремиться к максимальной газификации наших сел», - заявил И.Алиев в субботу на церемонии открытия системы снабжения питьевой водой и канализационной сети города Джалилабад.
По его словам, в Джалилабадском районе имеется больше 100 сел.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы газовые линии были проложены к большинству сел», - сказал глава государства.
И.Алиев отметил ускоренное развитие сельского хозяйства в Джалилабадском районе.
«По имеющейся у меня информации, выращиваемая в Джалилабаде сельскохозяйственная продукция поставляется на зарубежные рынки», - подчеркнул он.
По его словам, в последующие годы этой сфере будет уделяться большое внимание.
Президент также отметил необходимость увеличения орошаемых площадей в районе.
«Меня информировали о том, что сегодня в Джалилабадском районе орошаются лишь 10% территории. Необходимо предпринять дополнительные мероприятия и выделить средства на увеличение орошаемых площадей. В этом случае улучшится урожайность», - сказал И.Алиев.
Р.Бабаев
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