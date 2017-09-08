Премьер Армении и посол Евросоюза обсудили развитие отношений в контексте планируемого к подписанию соглашения о партнерстве с ЕС

Евросоюз является одним из важнейших партнеров Армении, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.
"Хочу подтвердить, что ЕС в лице всех его структур был и остается одним из важнейших партнеров Армении", - сказал К.Карапетян на встрече с главой делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальски.
Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече были обсуждены вопросы развития отношений, в частности, в контексте планируемого к подписанию соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.
"Мы готовимся к важному событию - подписанию нового соглашения, которое станет новой страницей в отношениях Армении и ЕС. Мы поддерживаем повестку реформ правительства Армении. Эксперты изучили программу ваших реформ, и пришли к выводу, что это очень претенциозная программа. Мы желаем инвестировать деньги в тех сферах, в которых реформы, по нашему мнению, будут эффективными", - заявил посол ЕС.
Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что Армения намерена подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.
"Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал С.Саргсян.
Глава МИД Китая заявил о желании совершить визит в Азербайджан
В Баку заявляют о готовности расширить сотрудничество с ПА ОБСЕ
Армения затягивает переговоры по Карабаху – президент Азербайджана
МБА столкнется с проблемами восстановления качества активов и рентабельности - Moodys
Moodys ожидает спада ВВП Азербайджана в 2017г на уровне около 1,5%
Нефть дешевеет в пятницу, но растет с начала недели, Brent торгуется у $54,1 за баррель
Азербайджанские спортсмены получат премиальные за медали на Универсиаде в Тайпее
Азербайджан отправил в Бангладеш 100 тонн помощи для беженцев из Мьянмы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»