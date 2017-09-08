Премьер Армении и посол Евросоюза обсудили развитие отношений в контексте планируемого к подписанию соглашения о партнерстве с ЕС

Евросоюз является одним из важнейших партнеров Армении, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

"Хочу подтвердить, что ЕС в лице всех его структур был и остается одним из важнейших партнеров Армении", - сказал К.Карапетян на встрече с главой делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальски.

Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече были обсуждены вопросы развития отношений, в частности, в контексте планируемого к подписанию соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

"Мы готовимся к важному событию - подписанию нового соглашения, которое станет новой страницей в отношениях Армении и ЕС. Мы поддерживаем повестку реформ правительства Армении. Эксперты изучили программу ваших реформ, и пришли к выводу, что это очень претенциозная программа. Мы желаем инвестировать деньги в тех сферах, в которых реформы, по нашему мнению, будут эффективными", - заявил посол ЕС.

Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что Армения намерена подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

"Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал С.Саргсян.