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Регион 08.09.2017 17:44

Премьер Армении и посол Евросоюза обсудили развитие отношений в контексте планируемого к подписанию соглашения о партнерстве с ЕС

Евросоюз является одним из важнейших партнеров Армении, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

"Хочу подтвердить, что ЕС в лице всех его структур был и остается одним из важнейших партнеров Армении", - сказал К.Карапетян на встрече с главой делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальски.

Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече были обсуждены вопросы развития отношений, в частности, в контексте планируемого к подписанию соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

"Мы готовимся к важному событию - подписанию нового соглашения, которое станет новой страницей в отношениях Армении и ЕС. Мы поддерживаем повестку реформ правительства Армении. Эксперты изучили программу ваших реформ, и пришли к выводу, что это очень претенциозная программа. Мы желаем инвестировать деньги в тех сферах, в которых реформы, по нашему мнению, будут эффективными", - заявил посол ЕС.

Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что Армения намерена подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

"Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал С.Саргсян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]