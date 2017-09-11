Нефть дорожает после существенного снижения цен по итогам прошлой недели, обусловленного более медленным, чем ожидалось, открытием в США нефтеперерабатывающих мощностей, приостановленных из-за урагана "Харви".
Падению рынка также способствовали опасения уменьшения спроса на бензин и другие нефтепродукты в США в результате урагана "Ирма", и информация об ослаблении силы урагана, обрушившегося на Флориду в минувшее воскресенье, поддерживает рынок в понедельник.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник поднялась на $0,27 (0,5%) - до $54,05 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подешевели на $0,71 (1,3%) - до $53,78 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,39 (0,82%) - до $47,87 за баррель. Контракт подешевел на $1,61 (3,28%) - до $47,48 за баррель по итогам предыдущей сессии.
По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви".
Слабый спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих предприятий привел к существенному росту запасов нефти в США на прошлой неделе. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю повысились на 4,58 млн баррелей - до 462,353 млн баррелей.
Между тем запасы бензина, согласно официальным данным, за неделю сократились на 3,199 млн баррелей, дистиллятов - на 1,396 млн баррелей.
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