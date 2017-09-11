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ТЭК 11.09.2017 09:33

Нефть дорожает на ослаблении урагана "Ирма", Brent поднялась до $54,05 за баррель

Нефть дорожает после существенного снижения цен по итогам прошлой недели, обусловленного более медленным, чем ожидалось, открытием в США нефтеперерабатывающих мощностей, приостановленных из-за урагана "Харви".

Падению рынка также способствовали опасения уменьшения спроса на бензин и другие нефтепродукты в США в результате урагана "Ирма", и информация об ослаблении силы урагана, обрушившегося на Флориду в минувшее воскресенье, поддерживает рынок в понедельник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник поднялась на $0,27 (0,5%) - до $54,05 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подешевели на $0,71 (1,3%) - до $53,78 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,39 (0,82%) - до $47,87 за баррель. Контракт подешевел на $1,61 (3,28%) - до $47,48 за баррель по итогам предыдущей сессии.

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви".

Слабый спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих предприятий привел к существенному росту запасов нефти в США на прошлой неделе. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю повысились на 4,58 млн баррелей - до 462,353 млн баррелей.

Между тем запасы бензина, согласно официальным данным, за неделю сократились на 3,199 млн баррелей, дистиллятов - на 1,396 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]