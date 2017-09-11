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Внешняя политика 11.09.2017 09:34

Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Израиль

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Израиль, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«По приглашению министра обороны Израиля, господина Авигдора Либермана, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Тель-Авив», - говорится в сообщении.

В рамках официального визита предусмотрены встреча генерал-полковника З.Гасанова с министром обороны Израиля, посещение Центра командования и управления Вооруженными силами этой страны, а также предприятий, специализирующихся в сфере оборонной промышленности, и участие в других мероприятиях.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНИСТР, ИЗРАИЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]