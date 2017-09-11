Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Израиль

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Израиль, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«По приглашению министра обороны Израиля, господина Авигдора Либермана, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Тель-Авив», - говорится в сообщении.

В рамках официального визита предусмотрены встреча генерал-полковника З.Гасанова с министром обороны Израиля, посещение Центра командования и управления Вооруженными силами этой страны, а также предприятий, специализирующихся в сфере оборонной промышленности, и участие в других мероприятиях.

Р.Бабаев